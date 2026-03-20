A declaração contraria o relato inicial e ocorre após a perícia identificar esperma no corpo da policial.

Após a prisão, o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto mudou sua versão sobre a morte da esposa, a policial Gisele Alves Santana , de 32 anos, e admitiu, em novo depoimento, que manteve relação sexual com a vítima horas antes do crime.

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Preso na última quarta-feira (18), em São José dos Campos, o tenente-coronel afirmou, em novo depoimento, que teve relação sexual com a esposa pouco antes de ela ser encontrada morta com um tiro na cabeça, no dia 18 de fevereiro, no apartamento do casal, em São Paulo.

A informação surge após exames periciais confirmarem a presença de material genético no corpo da vítima. Segundo fontes ligadas à investigação, a mudança no relato é vista como uma possível estratégia da defesa diante das evidências técnicas.