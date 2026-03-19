O Grupo Policlin anunciou o início de um plano de reestruturação estratégica e eficiência operacional para 2026, que inclui o encerramento de unidades hospitalares nas cidades de Caçapava e Jacareí. A medida passa a valer a partir do dia 30 de abril de 2026.
De acordo com comunicado divulgado pela instituição, a decisão foi aprovada pela diretoria e tem como objetivo garantir a sustentabilidade financeira e aprimorar a qualidade dos serviços prestados, com foco na modernização e na concentração de investimentos.
Segundo o grupo, a estratégia prevê a centralização das operações em unidades consideradas de referência, como: Hospital Policlin São José dos Campos (bairro 9 de Julho), Maternidade Policlin (Adhemar de Barros) e Hospital e Maternidade Policlin de Taubaté.
Em nota, a empresa afirmou que a reorganização permitirá direcionar recursos para tecnologia, inovação e maior segurança no atendimento aos pacientes.
Ainda conforme o comunicado, o processo de encerramento seguirá os critérios legais e os compromissos trabalhistas. O grupo também informou que está empenhado em conduzir a transição com transparência, oferecendo orientações sobre a continuidade dos atendimentos tanto na rede própria quanto na rede credenciada.
A reestruturação pode impactar diretamente pacientes e colaboradores das unidades que serão fechadas, especialmente nas cidades de Caçapava e Jacareí, que deixarão de contar com os serviços hospitalares da rede.