O Grupo Policlin anunciou o início de um plano de reestruturação estratégica e eficiência operacional para 2026, que inclui o encerramento de unidades hospitalares nas cidades de Caçapava e Jacareí. A medida passa a valer a partir do dia 30 de abril de 2026.

De acordo com comunicado divulgado pela instituição, a decisão foi aprovada pela diretoria e tem como objetivo garantir a sustentabilidade financeira e aprimorar a qualidade dos serviços prestados, com foco na modernização e na concentração de investimentos.

Segundo o grupo, a estratégia prevê a centralização das operações em unidades consideradas de referência, como: Hospital Policlin São José dos Campos (bairro 9 de Julho), Maternidade Policlin (Adhemar de Barros) e Hospital e Maternidade Policlin de Taubaté.