18 de março de 2026
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MARTINS PEREIRA

São José vence o Juventus e se isola na liderança do quadrangular

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Carlos Henrique/SJEC
Lance do jogo entre São José e Juventus
Lance do jogo entre São José e Juventus

O São José venceu o Juventus por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na segunda rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2, na fase de quadrangular.

Com isso, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, está com 100% de aproveitamento em dois jogos no grupo 3 e  lidera a chave, independentemente do jogo entre Ferroviária e Sertãozinho, que começou às 21h.

Na próxima rodada, o São José volta a jogar em casa, na quarta-feira (25), quando recebe a Ferroviária, a partir das 20h.

Como foi o jogo

Em campo, o São José começou melhor e abriu o placar logo aos 2min. Após belo passe em profundidade, o atacante Clessione recebeu na área e tocou rasteiro, no canto direito: 1 a 0.

Animado, o time da região foi para cima e parecia um rolo compressor nos primeiros minutos. E ia acuando o Juventus no campo de defesa.

No entanto, o São José recuou, principalmente após os 15min, e viu o Juventus crescer, chegando também com certo perigo.

Aos 32min, Elkin Muñoz avançou pela esquerda e bateu cruzado, por cima, assustando o goleiro joseense João Lucas. Depois, aos 41min, em cobrança de falta com o mesmo jogador, o Moleque Travesso quase empatou e mandou a bola à direita do goleiro.

Antes do  intervalo,  o São José voltou a chegar com perigo e, também de falta, teve boa chance com Alan Stence, que mandou para fora.

Na volta do intervalo, o Fluminense voltou melhor e quase empatou aos 2min. No lance, Paulinho avançou pela direita, entrou livre na área e tocou na saída de João Lucas. Porém, bateu no travessão e saiu.

Mas, a Águia se acertou e teve boa chance com Jeferson Lima, aos 5min, em chute de fora da área, que o goleiro resvalou  para escanteio.

Depois, aos 16min, em falta perigosa pela esquerda, rente à grande área, Thomaz Carvalho, quase sem ângulo, bateu fechado e o goleiro espalmou. E isso animou a torcida.

Naquele momento, o São José parou de dar espaços ao Moleque Travesso e pressionava a saída de bola dos visitantes. Assim, o Juventus não conseguia sair para  o jogo.

E, aos 31min, Thomaz Carvalho teve outra grande chance, em chute de longe, que o goleiro espalmou de forma espetacular, evitando o segundo gol joseense.

Naturalmente, o Juventus tentou pressionar nos minutos finais e foi para cima da Águia. Mas, não conseguiu levar perigo e a Águia ampliou nos acréscimos com Alan Stence, mas o VAR anulou, após vários minutos de análise.

Mas, na sequência, houve muita confusão entre os jogadores e o árbitro expulsou Léo Rigo, do São José, e Félix, goleiro reserva do Juventus. O jogo seguiu e o Juventus ainda teve uma falta alçada na área, mas a zaga afastou e o árbitro encerrou o jogo.

Ficha técnica

São José

João Lucas; João Ramos, Euller (Rikelmi) e Léo Rigo; Matheus Rocha (Felippe Borges), Jeferson Lima (Luís Otávio), Thomaz Carvalho (Rodrigo Carioca), Michael Carvalho e Carlos Henrique; Alan Stence e Clessione (Danilo Fidelis). Técnico:  Jorge Castilho

Juventus

Passarelli; Lucas Lopes, Luiz Gustavo, Thomás Kayck e Eduardo; Ferreira, John Egito (Madson), Santiago e Elkin Muñoz; Vinicius Spaniol (Romário) e Paulinho (Edinho). Técnico: Thiago Carvalho.

Gol: Clessione, aos 2min do 1º tempo. Árbitro: Marcio Mattos dos Santos. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 18 de março de 2026. Cartões amarelos: João Lucas, Léo Rigo (S); Thomás  Kayck, Luz Gustavo (J). Expulsões: Léo Rigo (S) e Felix (J) Público: 4.509 pagantes. Renda: R$ 103.530

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