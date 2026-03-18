O São José venceu o Juventus por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na segunda rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2, na fase de quadrangular.

Com isso, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, está com 100% de aproveitamento em dois jogos no grupo 3 e lidera a chave, independentemente do jogo entre Ferroviária e Sertãozinho, que começou às 21h.

Na próxima rodada, o São José volta a jogar em casa, na quarta-feira (25), quando recebe a Ferroviária, a partir das 20h.

Como foi o jogo