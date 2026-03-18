A Polícia Civil de São Paulo indiciou o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, por feminicídio e fraude processual após a esposa dele, a soldado Gisele Alves Santana, 32 anos, morrer após ser encontrada com um tiro na cabeça no apartamento em que o casal vivia no Brás, no centro da capital paulista, em 18 de fevereiro.

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Segundo a Polícia Civil, a cena onde a soldado morreu foi alterada e a posição em que o corpo foi encontrado era incompatível com um suicídio. Ainda é apontado que seria possível que Gisele estivesse desmaiada no momento do disparo.