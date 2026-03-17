A Prefeitura de São José dos Campos inicia, a partir de quinta-feira (19), uma operação integrada de segurança para o feriado prolongado. Batizada de "Operação Padroeiro", a ação segue até domingo (22) e mobiliza diversas forças com o objetivo de garantir a tranquilidade da população e de quem deve visitar a cidade nos próximos dias.

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A operação reúne equipes da Guarda Civil Municipal, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, além do apoio da Polícia Militar e outros órgãos de segurança. Ao longo dos quatro dias, estão previstas ações estratégicas em todas as regiões do município, com foco especial em áreas com maior registro de ocorrências.

Combate à perturbação de sossego