A Prefeitura de São José dos Campos inicia, a partir de quinta-feira (19), uma operação integrada de segurança para o feriado prolongado. Batizada de "Operação Padroeiro", a ação segue até domingo (22) e mobiliza diversas forças com o objetivo de garantir a tranquilidade da população e de quem deve visitar a cidade nos próximos dias.
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A operação reúne equipes da Guarda Civil Municipal, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, além do apoio da Polícia Militar e outros órgãos de segurança. Ao longo dos quatro dias, estão previstas ações estratégicas em todas as regiões do município, com foco especial em áreas com maior registro de ocorrências.
Combate à perturbação de sossego
Entre as principais medidas, estão bloqueios e fiscalizações em pontos estratégicos, principalmente em locais com histórico de perturbação do sossego. A presença das equipes também será intensificada para inibir práticas irregulares e aumentar a sensação de segurança nas ruas.
Um dos pilares da operação será o trabalho do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que vai reforçar o monitoramento por câmeras em toda a cidade. As imagens em tempo real serão utilizadas para orientar as equipes em campo, permitindo respostas mais rápidas tanto em ações preventivas quanto repressivas.
No patrulhamento, a GCM vai ampliar a atuação com o uso de viaturas, motocicletas, bicicletas e equipes a pé, aumentando a cobertura em bairros, regiões centrais e áreas de maior circulação. Já a Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada, reforçará a presença ostensiva e as fiscalizações.
Blitze em áreas de grande fluxo
No trânsito, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizará blitze da Lei Seca em pontos de grande fluxo de veículos. As ações terão caráter educativo, mas também visam coibir a condução sob efeito de álcool, reduzindo o risco de acidentes durante o feriado.
Além da segurança pública, a operação também contará com fiscalização reforçada em comércios e espaços públicos. Equipes do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana vão atuar no combate ao comércio irregular e à perturbação do sossego, em trabalho conjunto com a GCM.
Segundo a Prefeitura, a integração entre os órgãos será fundamental para ampliar a efetividade das ações e garantir um feriado mais seguro para todos em São José dos Campos.