A Polícia Civil pediu nesta terça-feira (17) a prisão do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, marido da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde o casal morava, no bairro do Brás, região central de São Paulo. O caso ocorreu no dia 18 de fevereiro e passou a ser investigado como morte suspeita. O pedido de prisão ainda aguarda análise da Justiça de São Paulo.

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Inicialmente, a morte da policial foi registrada como suicídio. No entanto, após novas diligências e relatos de que o casal vivia um relacionamento abusivo, a investigação passou a tratar o episódio como morte suspeita.