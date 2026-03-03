Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após um acordo entre a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo) e a oposição, a Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (3), por unanimidade, a realização de uma audiência pública para debater o aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Ainda não há data marcada para o evento.

Na sessão dessa terça-feira, a oposição não tinha votos suficientes para aprovar o requerimento em plenário. Por outro lado, os vereadores governistas não queriam o desgaste de rejeitar uma proposta de apelo popular. A saída foi a oposição retirar o pedido de audiência e a base aliada apresentar outro requerimento, também com pedido de audiência sobre o tema.

O requerimento aprovado foi o que havia sido apresentado com assinatura de 10 vereadores governistas. Na prática, a principal diferença é que caberá à base aliada - e não à oposição - o comando da audiência pública.

Pelo mesmo acordo, o vereador Diego Fonseca (PL), que não integra a base aliada, retirou um requerimento que pedia a convocação do secretário da Fazenda, Pedro Henrique Bianchi, para "prestar esclarecimentos acerca dos erros reconhecidos e seus reflexos na cobrança do IPTU 2026".

