Uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta em Taubaté, no bairro Três Marias, neste domingo (1º). O caso ocorreu em um imóvel na rua Tenente Alexandre Gandhi de Souza Lacerda e foi registrado pela Polícia Civil como “morte súbita, sem causa determinante aparente”.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram o óbito. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo não apresentava lesões aparentes nem sinais de perfuração.
O que aconteceu antes da morte
De acordo com o registro policial, houve uma briga entre a adolescente e uma vizinha, de 18 anos, pouco antes da morte.
A jovem relatou à polícia que foi até a casa da adolescente para conversar sobre mensagens enviadas por um número desconhecido. Durante a conversa, houve discussão, um tapa e, em seguida, luta corporal. As duas teriam caído no chão.
Ainda segundo a versão registrada no boletim, após a briga cessar, ambas estariam vivas. A vizinha afirmou que deixou o local e, posteriormente, foi informada de que a adolescente havia morrido.
Perícia vai apontar causa da morte
A Polícia Civil de Taubaté requisitou perícia no imóvel e exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal). A causa da morte só será confirmada após a conclusão dos laudos técnicos.
O boletim cita ainda que a ficha de atendimento médico menciona histórico recente de uso de substâncias ilícitas e sinais clínicos observados no momento do socorro. No entanto, as autoridades reforçam que apenas o laudo oficial poderá esclarecer o que provocou a morte.
Caso é investigado
Até o momento, o registro policial não confirma crime. A ocorrência foi classificada inicialmente como morte súbita, tipificação usada quando não há causa aparente no primeiro atendimento.
A investigação segue para apurar as circunstâncias da morte da adolescente em Taubaté.