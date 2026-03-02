Uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta em Taubaté, no bairro Três Marias, neste domingo (1º). O caso ocorreu em um imóvel na rua Tenente Alexandre Gandhi de Souza Lacerda e foi registrado pela Polícia Civil como “morte súbita, sem causa determinante aparente”.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram o óbito. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo não apresentava lesões aparentes nem sinais de perfuração.

O que aconteceu antes da morte