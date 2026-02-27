O vereador Nunes Coelho (Republicanos) solicitou nessa sexta-feira (27) a retirada da assinatura dele do requerimento que pede a realização, na Câmara de Taubaté, de uma audiência pública para debater o aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Com isso, o evento se tornou incerto, pois o número mínimo de assinaturas deixa de ser alcançado e o requerimento da oposição terá que ser votado em plenário, onde o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) tem ampla maioria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No pedido de retirada, Nunes alegou que a "assinatura ocorreu por equívoco material, sem a devida análise técnica aprofundada do teor e dos desdobramentos do requerimento apresentado". Para a oposição, no entanto, o vereador do Republicanos foi pressionado pelo governo a retirar a assinatura. "Lamento a retirada da assinatura e avalio que a fato pode ter ocorrido em razão de uma possível pressão do governo do prefeito Sérgio Victor, uma vez que o vereador Nunes Coelho votou a favor do aumento do IPTU e da criação da taxa do lixo", afirmou o vereador Isaac do Carmo (PT), que é o primeiro subscritor do requerimento.