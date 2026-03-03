A Polícia Civil de São José dos Campos investiga a morte de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, encontrado sem vida em uma área de mata no Jardim Santa Inês I, na zona leste da cidade, na noite de segunda-feira (2). O caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio

Daniel havia saído de um churrasco na noite anterior e, segundo familiares, não retornou para casa. O corpo foi localizado atrás de um muro, a cerca de 20 metros da via pública, na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, após buscas feitas por parentes.