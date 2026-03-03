A Polícia Civil de São José dos Campos investiga a morte de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, encontrado sem vida em uma área de mata no Jardim Santa Inês I, na zona leste da cidade, na noite de segunda-feira (2). O caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio
Daniel havia saído de um churrasco na noite anterior e, segundo familiares, não retornou para casa. O corpo foi localizado atrás de um muro, a cerca de 20 metros da via pública, na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, após buscas feitas por parentes.
Quem era Daniel
Daniel Moura de Sousa era autônomo, morava na zona norte da cidade e vivia em união estável há cerca de seis anos. Na noite do crime, participava do aniversário da companheira.
Segundo relato da esposa à polícia, ele atendeu uma ligação durante as buscas e disse apenas que estava “no Santa Inês”, antes de a chamada ser interrompida. Depois disso, não houve mais contato.
Familiares negaram que Daniel tivesse envolvimento com drogas, dívidas ou conflitos.
O que aconteceu
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil do Estado de São Paulo, três homens deixaram a confraternização e seguiram de carro até a região do Santa Inês.
Segundo o relato de uma das vítimas sobreviventes, o grupo estacionou para urinar quando foi abordado por cerca de cinco a oito homens. Após discussão, eles teriam sido levados para uma área de mata, onde começaram as agressões.
Michael relatou que sofreu uma garrafada de whisky na cabeça, além de socos, chutes e golpes com pedaço de madeira. Ele conseguiu fugir, pulando muros e atravessando a Via Dutra, sendo socorrido pela Força Tática e levado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.
Daniel não resistiu às agressões. Um terceiro homem, identificado apenas como Eduardo, conhecido como “Dudu”, ainda não foi localizado.
Onde o corpo foi encontrado
O corpo de Daniel foi encontrado em um terreno baldio próximo a um ponto conhecido por movimentação de tráfico de drogas, segundo relato policial. No entanto, até o momento, não há confirmação de envolvimento das vítimas com atividades ilícitas.
A área foi isolada para perícia do Instituto de Criminalística, e a Delegacia de Homicídios de São José dos Campos acompanha o caso.