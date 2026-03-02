02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTEE

Tragédia: Ana morre em SJC aos 18 anos após capotamento na Dutra

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Ana Maria Pimentel Alves, de 18 anos
Ana Maria Pimentel Alves, de 18 anos

Tragédia na pista: a jovem Ana Maria Pimentel Alves, de 18 anos, morreu após um capotamento na madrugada desta segunda-feira (2), na Via Dutra, em São José dos Campos.  O acidente aconteceu no km 152,3, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Assaí Atacadista.

Inicialmente, a vítima não havia sido oficialmente identificada. Em atualização do boletim de ocorrência, a Polícia Civil confirmou o nome de Ana Maria como a única vítima fatal do acidente.

Cinco ocupantes no veículo.

De acordo com o registro policial, cinco pessoas estavam no carro, um GM/Celta prata, com placas de Jacareí. Ana Maria foi encontrada já sem vida no local.

As outras quatro vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital Municipal da Vila Industrial, com ferimentos que variam entre leves e graves.

O proprietário do veículo, um homem de 27 anos, estava entre os feridos e, segundo informações das autoridades, sofreu lesões graves. Ele foi levado para a mesma unidade hospitalar. A Polícia Civil apura se ele era o condutor no momento do capotamento.

Investigação. 

Apesar da identificação das vítimas, o boletim destaca que ainda não foi possível confirmar quem dirigia o automóvel no momento do acidente. A dinâmica da ocorrência e eventual responsabilidade dependerão dos laudos periciais.

O local foi preservado para o trabalho da perícia técnica, e o tráfego precisou ser desviado temporariamente até a conclusão dos procedimentos.

O trecho do km 152 da Dutra tem passado por alterações operacionais e mudanças de acesso nos últimos meses, o que exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região.

