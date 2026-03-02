Tragédia na pista: a jovem Ana Maria Pimentel Alves, de 18 anos, morreu após um capotamento na madrugada desta segunda-feira (2), na Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu no km 152,3, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Assaí Atacadista.

Inicialmente, a vítima não havia sido oficialmente identificada. Em atualização do boletim de ocorrência, a Polícia Civil confirmou o nome de Ana Maria como a única vítima fatal do acidente.

Cinco ocupantes no veículo.