A Câmara de Taubaté deverá realizar uma audiência pública para debater o aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O evento, que ainda não tem data prevista, foi solicitado por sete vereadores que não integram a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo).

Protocolado nessa quinta-feira (26), o requerimento foi assinado pelos vereadores Isaac do Carmo (PT), Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Todos esses parlamentares se classificam ou como oposição ou como independentes. Isaac, por ser o primeiro subscritor do documento, deverá presidir a audiência.