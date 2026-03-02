Lágrimas, homenagens e pedidos de justiça. Familiares e amigos se despediram da adolescente Nathalia Pereira da Silva, de 17 anos, durante velório realizado no Cemitério Municipal do Belém, em Taubaté.
A morte precoce da jovem causou profunda comoção no bairro Três Marias, onde ela morava. Nathalia morreu após brigar com a vizinha.
Nas redes sociais, mensagens de dor e incredulidade se multiplicaram. Amigos descreveram Nathalia como uma jovem “linda e cheia de vida”. A despedida foi marcada por manifestações de pesar e revolta diante das circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas.
A briga.
O caso aconteceu no último domingo (1º). De acordo com o boletim de ocorrência, Nathalia se envolveu em uma discussão com uma vizinha, de 18 anos. A conversa teria começado por causa de mensagens enviadas por um número desconhecido e evoluiu para agressões físicas.
Segundo o registro policial, as duas trocaram tapas e entraram em luta corporal, chegando a cair no chão. Após a briga, ambas ainda estariam vivas. A vizinha deixou o local e, algum tempo depois, foi informada de que Nathalia havia morrido.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a adolescente já estava sem vida quando a equipe chegou. Conforme o boletim, não havia lesões aparentes ou sinais de perfuração no corpo.
Investigação.
A Polícia Civil registrou inicialmente o caso como “morte súbita, sem causa determinante aparente” e aguarda o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal), que deverá apontar se a morte foi provocada por causa natural, mal súbito ou eventual complicação decorrente da briga.
O documento policial também menciona que a ficha de atendimento médico fazia referência a histórico recente de uso de substâncias ilícitas. No entanto, as autoridades reforçam que apenas o exame necroscópico poderá confirmar a causa da morte. Dependendo do resultado, o caso poderá ser reclassificado.
Escola.
A Escola Estadual Professor Gentil de Camargo, onde Nathalia estudou, também se manifestou por meio de nota de pesar divulgada pela Sala de Leitura da unidade.
“A gestão, professores e funcionários da Escola Estadual Professor Gentil de Camargo expressam seu profundo pesar pelo falecimento de Nathalia Pereira da Silva, ex-estudante da nossa instituição. Nossos sentimentos à família e amigos. Que ela descanse em paz.”