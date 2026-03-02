Lágrimas, homenagens e pedidos de justiça. Familiares e amigos se despediram da adolescente Nathalia Pereira da Silva, de 17 anos, durante velório realizado no Cemitério Municipal do Belém, em Taubaté.

A morte precoce da jovem causou profunda comoção no bairro Três Marias, onde ela morava. Nathalia morreu após brigar com a vizinha.