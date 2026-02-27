O Tribunal de Justiça agendou para o dia 11 de março o julgamento do recurso da Prefeitura de São José dos Campos contra a decisão, do próprio tribunal, que considerou inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que o município alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais - a alteração na norma chegou a entrar em vigor em maio de 2025, mas teve a eficácia suspensa pelo TJ no mesmo mês em decisão provisória (liminar), que em dezembro virou permanente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O recurso, chamado embargos de declaração, será analisado pelo Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores. No julgamento da ação, em 10 dezembro, o próprio Órgão Especial, em decisão unânime, concordou com a alegação do partido Cidadania, de que a emenda havia sido promulgada sem participação popular e sem apresentação de estudos técnicos, ao contrário do que exige a Constituição Federal em propostas relativas ao desenvolvimento urbano.