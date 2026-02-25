Contudo, aos 6min, veio a grande chance do Ituano. Em chute de fora da área de Dal Pian, ele mandou uma bomba que pegou no bico do travessão, no lado direito, e quase entrou.

E, aos 9min, não teve jeito. Após escanteio da direita, a bola sobrou para GW, que testou firme no canto esquerdo, alto: 1 a 0.

Animado, o Galo de Itu quase ampliou aos 13min, em chute de fora da área de Razera. Ele pegou a defesa desprevinida e mandou à direita de João Lucas.

Depois, o jogo ficou mais equilibrado, com o São José encontrando dificuldades em penetrar na zaga adversária. No entanto, aos 27min, após bela jogada pela esquerda, veio o cruzamento de Rikelmi e Clessione desviou de cabeça para o fundo do gol: 1 a 1.

Esse gol levantou o astral da Águia, que quase virou aos 33min. No lance, o lateral Matheus Rocha arrancou pela direita, livre, clareou e bateu à esquerda do goleiro, com muito perigo.

O jogo estava aberto e, aos 35min, João Lucas fez uma grande defesa, após chute cruzado de Zé Carlos, que ele desviou para escanteio. Mas, o primeiro tempo acabou empatado.

Na etapa final, Rikelmi foi derrubado na área logo aos 45 segundos e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Michael Paulista mandou no canto direito, rasteiro, com categoria: 2 a 1, aos 3min.

Em seguida, aos 5min, o Ituano teve chance em cobrança de falta da intermediária, mas o goleiro João Lucas, atento, defendeu a bomba de Dal Pian.