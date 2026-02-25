O São José venceu o Ituano por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O jogo valeu pela 13ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, está matematicamente classificada para a segunda fase, com 24 pontos, em quarto lugar, além de chegar a nove jogos sem perder. Já o Ituano, com 27 pontos, se mantém na liderança e já estava classificado.
Na próxima rodada, o São José visita o Votuporanguense no sábado (28),a partir das 18h, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga. No domingo (1), o Ituano visita o Osasco Sporting, às 10h, no estádio José Liberatti, em Osasco.
Como foi o jogo
Nem a chuva torrencial antes da partida diminuiu o ritmo dos times. Logo no primeiro minuto, em rápido contra-ataque pela esquerda, o São José chegou com perigo, mas no cruzamento o goleiro Lucas Wingert fez boa defesa e afastou o perigo.
Em seguida, aos 3min, na sobra de uma cobrança de falta da esquerda, Michael Paulista arriscou de fora da área e a bola passou à direita do goleiro.
Contudo, aos 6min, veio a grande chance do Ituano. Em chute de fora da área de Dal Pian, ele mandou uma bomba que pegou no bico do travessão, no lado direito, e quase entrou.
E, aos 9min, não teve jeito. Após escanteio da direita, a bola sobrou para GW, que testou firme no canto esquerdo, alto: 1 a 0.
Animado, o Galo de Itu quase ampliou aos 13min, em chute de fora da área de Razera. Ele pegou a defesa desprevinida e mandou à direita de João Lucas.
Depois, o jogo ficou mais equilibrado, com o São José encontrando dificuldades em penetrar na zaga adversária. No entanto, aos 27min, após bela jogada pela esquerda, veio o cruzamento de Rikelmi e Clessione desviou de cabeça para o fundo do gol: 1 a 1.
Esse gol levantou o astral da Águia, que quase virou aos 33min. No lance, o lateral Matheus Rocha arrancou pela direita, livre, clareou e bateu à esquerda do goleiro, com muito perigo.
O jogo estava aberto e, aos 35min, João Lucas fez uma grande defesa, após chute cruzado de Zé Carlos, que ele desviou para escanteio. Mas, o primeiro tempo acabou empatado.
Na etapa final, Rikelmi foi derrubado na área logo aos 45 segundos e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Michael Paulista mandou no canto direito, rasteiro, com categoria: 2 a 1, aos 3min.
Em seguida, aos 5min, o Ituano teve chance em cobrança de falta da intermediária, mas o goleiro João Lucas, atento, defendeu a bomba de Dal Pian.
Os visitantes estavam em cima e buscava o empate. Aos 11min, em chute prensado na grande área, o goleiro da Águia resvalou e mandou para escanteio.
Então, a chuva apertou muito no Martins Pereira e a pressão do Ituano também. E a Águia do Vale praticamente não chegava mais ao campo de ataque. Mas, a chuva apertou ainda mais, o gramado ficou mais pesado e o Ituano não teve forças para empatar.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Matheus Rocha, João Gomes, Euller e Carlos Henrique (Felippe Borges; Jeferson Lima, Martinelli e Michael Paulista; Rodrigo Carioca (Luis Otávio), Rikelmi (Alan Stence) e Clessione (Lucas Reis). Técnico: Jorge Castilho.
Ituano
Lucas Wingert; Carlão, Mancini e GW; Victor Reis, Nelsinho (Lipe Gadol), Marthã, Stefanello e Guilherme Dal Pian; Razera e Zé Carlos. Técnico: Mazola Junior.
Gols: GW, aos 9min, Clessione aos 27min do 1º tempo; Michael Paulista (pênalti) aos 3min do 2º tempo. Árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Mancini (I); Rodrigo Carioca, João Ramos (S). Publico 2.088 pagantes. Renda: R$ 46.870