Um bebê de 1 ano e 7 meses teve a ponta do dedo indicador da mão direita esmagada em um armário de uma creche municipal de Taubaté. O menino corre o risco de ter a ponta do dedo amputada por causa do acidente.
Segundo a mãe da criança, o caso ocorreu no começo da tarde dessa quinta-feira (26), dentro da sala do berçário da EMEI Doutor José Dirceu de Castro Carneiro, no Jardim Santa Tereza, em Taubaté.
Havia outros bebês na sala do berçário quando dois deles colocaram o dedo no vão da porta do armário. O primeiro tirou o dedo sem problema, mas o segundo acabou tendo o dedo prensado quando a auxiliar fechou a porta do armário sem vê-lo, segundo o relato da mãe, que teve acesso ao vídeo da sala.
“Uma das auxiliares que estava [na sala] prendeu o dedo do meu filho. Ela tava sentada no chão com a porta do armário aberta e meu filho estava com mais um amiguinho brincando do lado da porta do armário”, contou a mãe.
“O amiguinho dele mostra para ele onde é o buraquinho lá, onde é o vãozinho, ele vai com o dedinho. O menino tirou, meu filho foi e enfiou o dedinho. Aí nesse momento a auxiliar fecha a porta do armário sem olhar para o lado, sem ver se tinha uma criança do lado dela, porque ela estava conversando com a outra auxiliar”, disse. “O dedinho dele no vão do armário e ela fechou a porta com força. A menina secou o dedo dele”.
O bebê foi levado para um posto de saúde nas proximidades da creche e depois transferido para o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).
Segundo a mãe, o filho vai passar por uma avaliação do cirurgião na segunda-feira (2). Se até lá o dedo não tiver uma melhora, o dedo terá que ser amputar até abaixo da unha.
Em troca de mensagem com a mãe, uma profissional da Secretaria de Educação de Taubaté mostrou-se otimista com a recuperação do bebê.
“Acabamos de falar com toda a equipe médica, eles nos explicaram tudo. estamos muito confiantes. Os médicos são muito bons”, disse. “Explicou sobre a cirurgia e que a unha está íntegra. Todos otimistas”.
Ela disse que a avaliação será diária até a tomada de decisão sobre ter que amputar ou não. A profissional também disse à mãe que se ela quiser transferir o filho de creche isso será feito.
A Secretaria de Educação de Taubaté foi procurada formalmente pela reportagem, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto e será atualizado quando houver o posicionamento da pasta.