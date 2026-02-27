Segundo a mãe da criança, o caso ocorreu no começo da tarde dessa quinta-feira (26), dentro da sala do berçário da EMEI Doutor José Dirceu de Castro Carneiro, no Jardim Santa Tereza, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um bebê de 1 ano e 7 meses teve a ponta do dedo indicador da mão direita esmagada em um armário de uma creche municipal de Taubaté. O menino corre o risco de ter a ponta do dedo amputada por causa do acidente.

Havia outros bebês na sala do berçário quando dois deles colocaram o dedo no vão da porta do armário. O primeiro tirou o dedo sem problema, mas o segundo acabou tendo o dedo prensado quando a auxiliar fechou a porta do armário sem vê-lo, segundo o relato da mãe, que teve acesso ao vídeo da sala.

“Uma das auxiliares que estava [na sala] prendeu o dedo do meu filho. Ela tava sentada no chão com a porta do armário aberta e meu filho estava com mais um amiguinho brincando do lado da porta do armário”, contou a mãe.

“O amiguinho dele mostra para ele onde é o buraquinho lá, onde é o vãozinho, ele vai com o dedinho. O menino tirou, meu filho foi e enfiou o dedinho. Aí nesse momento a auxiliar fecha a porta do armário sem olhar para o lado, sem ver se tinha uma criança do lado dela, porque ela estava conversando com a outra auxiliar”, disse. “O dedinho dele no vão do armário e ela fechou a porta com força. A menina secou o dedo dele”.