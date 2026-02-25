O Taubaté ficou no empate por 1 a 1 com o XV de Piracicaba na noite desta quarta-feira (25), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 13ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Burro da Central, comandado pelo técnico Fahel Junior, está praticamente sem chances de se classificar para a segunda fase. Com 13 pontos, ainda tem duas rodadas para se afastar da zona de rebaixamento, ficando em 12º lugar. Já o XV, com 19 pontos, está na zona de classificação.
Na rodada seguinte, o Taubaté visita o São Bento, sábado (28), às 15h30, no estádio Walter Ribeiro,e m Sorocaba. No domingo (1), o XV visita o Juventus, às 10h, no estádio da Rua Javari, em São Paulo.
Como foi o jogo
Em campo, o jogo começou equilibrado, o Taubaté buscando espaços para atacar, mas sem muita criatividade. Por sua vez, o XV não se limitava apenas a se defender e ameaçava.
Depois, o time visitante melhorou e conseguiu abrir o placar aos 33min, com João Vitor. Ele aproveitou a chance e não desperdiçou: 1 a 0, com um golaço no canto esquerdo, em chute de longe.
No entanto, o Taubaté não se abateu e, ao contrário, foi para cima e cresceu em campo. Assim, conseguiu marcar o gol de empate com o atacante Macário, artilheiro do campeonato, aos 42min: 1 a 1, em chute no canto esquerdo, rasteiro.
No segundo tempo, o Taubaté começou mais ofensivo e foi para cima do XV, que tentava escapar nos contra-ataques. Aos 15min, o Burrão perdeu grande chance em chute de fora da área, que o goleiro espalmou para o lado. No final, ninguém conseguiu mais criar grandes chances e o empate foi ruim para o Burrão, que continua sem vencer em casa.