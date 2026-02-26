A influenciadora Bia Traunmuller disse que seu filho de 11 anos foi ameaçado com um canivete por outro aluno da mesma idade, em uma escola pública de São José dos Campos. VEJA O VÍDEO.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O vídeo com a denúncia foi postado nas redes sociais de Bia, que tem quase 500 mil seguidores no Tik Tok e 212 mil no Instagram, nessa quarta-feira (25). Ela disse que o caso ocorreu na véspera.
“Uma criança de 11 anos portando um canivete ameaçou cortar o pescoço do meu filho também de 11 anos dentro da sala de aula na escola ontem à tarde”, disse ela, sem revelar o nome da escola.
“Não estou aqui pra expor ninguém. Eu estou aqui pra alertar. O mundo está cada vez mais cheio de crianças criadas por famílias ausentes, negligentes, e isso poderia ter custado a vida do meu filho”, afirmou.
Ela contou que o marido foi levar o filho à escola, de carro, e o veículo teve problemas para subir uma ladeira e chegar à unidade. Então, o pai levou o filho a pé até a escola
“Esses meninos viram nisso o motivo para ficar zombando [do filho] na sala, falando que o nosso carro era velho, que o nosso carro estava caindo aos pedaços e o que o pai era muito gordo, por isso que o carro não estava subindo muito”, contou a influenciadora.
Bullying na escola
Segundo ela, o filho é uma criança que “sempre sofreu bullying na escola” e, por isso, revidou aos xingamentos.
“Os meninos simplesmente começaram a falar coisas extremamente pesadas, absurdas e nojentas para uma criança de 11 anos falar. Eles ameaçaram pichar o muro da nossa casa e começou a ficar muito pesado, começou a falar da mãe, começou a falar muito palavrão, começou a falar que ia pegar ele no banheiro, enfim”, descreveu Bia.
Ela contou que quando o filho disse aos meninos que iria levar o caso ao diretor da escola, os garotos o teriam ameaçado. "Olha aqui, se você contar, eu corto o seu pescoço com isso aqui", teria dito uma das crianças.
“Foi isso o que aconteceu dentro da sala de aula. O professor imediatamente pegou a criança, pegou o objeto e levou lá para a diretoria. Eu moro em São José dos Campos, o meu filho estuda em uma escola pública e a escola é excepcionalmente maravilhosa”, afirmou Bia.
Conselho Tutelar e Justiça
Ela elogiou a conduta da escola no episódio do filho e disse que vai levar o caso até o Conselho Tutelar e também à Justiça.
“A direção, a coordenação, eles agiram de uma maneira extremamente sensata. Hoje eu fui lá na escola conversar com o diretor, conversar com a coordenadora. Como eu disse para vocês, eu só tenho elogios para fazer para essa escola que o meu filho estuda. A família do menino que levou o canivete estava lá na escola hoje, no momento que eu estava conversando com o diretor, eu preferi não chegar nem perto”, afirmou.
“[Esse menino] faz bullying com meu filho desde o ano passado, ele já o persegue desde o ano passado, ele já ameaça, fala que vai bater no final da saída, já aconteceu várias situações. Tem mais de um ano que esse menino persegue o meu filho e simplesmente a família não faz nada”, disse Bia.
A influenciadora disse que a situação “passou de todos os limites”. Ela reforçou que a escola “fez tudo certinho” e que o Conselho Tutelar foi acionado. Mas confessou que está com medo de o filho sofrer alguma violência mais grave, e por isso pretende tomar providências.
“Por mais que a escola seja segura, por mais que a escola tenha câmeras, por mais que graças a Deus eles estão sempre atentos, por mais que a escola seja maravilhosa, eu estou com medo de mandar o meu filho para a escola e essa criança conseguir concretizar as ameaças que ele vem fazendo para o meu filho tem mais de um ano. Não estou 100% muito segura”, afirmou.
“Eu quero que a mãe desse menino responda judicialmente por isso, pelo que ele fez. Eu vou atrás dos meus direitos, dos direitos do meu filho”, completou Bia.
Nesta quinta-feira (26), Bia postou outro vídeo dizendo que esteve na escola e viu as imagens de vídeo da situação. “Tem prova de tudo e fiquei mais tranquila com o que vi. Conversei bastante e vai ficar tudo bem”, disse ela. “Mas não quero saber e a mãe desse menino vai ter que responder na Justiça”.