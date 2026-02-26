A influenciadora Bia Traunmuller disse que seu filho de 11 anos foi ameaçado com um canivete por outro aluno da mesma idade, em uma escola pública de São José dos Campos. VEJA O VÍDEO.

O vídeo com a denúncia foi postado nas redes sociais de Bia, que tem quase 500 mil seguidores no Tik Tok e 212 mil no Instagram, nessa quarta-feira (25). Ela disse que o caso ocorreu na véspera.