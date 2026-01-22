A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que é vinculada ao governo estadual, suspendeu esse mês a obra para construção de um conjunto habitacional no bairro Vila Unidos, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A medida foi tomada após o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que o município alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais - o que havia sido feito com relação à área que receberia a obra.