O STF (Supremo Tribunal Federal) negou recurso da Prefeitura de São José dos Campos e manteve a decisão do Tribunal de Justiça que considerou inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que o município alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais - a alteração na norma chegou a entrar em vigor em maio de 2025, mas teve a eficácia suspensa pelo TJ no mesmo mês em decisão provisória (liminar), que em dezembro virou permanente.

No recurso ao STF, a Prefeitura alegou que a decisão do TJ acarreta grave risco à ordem pública, social e econômica. Segundo o município, a decisão do tribunal afetou as obras de um conjunto habitacional no bairro Vila Unidos. "A suspensão das obras implica custos de mobilização, desmobilização, multas contratuais, além de eventual indenização por perdas e danos à contratada e à CDHU [Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo], que é parte essencial na parceria", alegou a Prefeitura.