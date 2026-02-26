Em decisão liminar (provisória), a Justiça determinou nessa quinta-feira (26) a suspensão do processo seletivo da Prefeitura de Taubaté que visa a contratação de 327 professores temporários. As provas objetivas seriam aplicadas no próximo domingo (1º).

A decisão foi expedida pela juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da Vara da Fazenda Pública de Taubaté, em ação movida pelo Ministério Público.