Requerimento
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa quinta-feira (19) um total de sete requerimentos que solicitavam à Prefeitura e à Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté) informações sobre o convênio na área da educação.
A favor
Sete vereadores votaram a favor dos requerimentos: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos).
Contra
Nove vereadores votaram contra: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União Brasil), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo) e Bobi (PRD).
Sem voto
Diego Fonseca (PL) e Zelinda Pastora (PRD) não estavam na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não votou.
Números
Em dois dos requerimentos, Talita pedia informações como o "número de funcionários contratados e em exercício no início do ano letivo de 2026" e citava "inúmeros relatos de ausência de auxiliares de inclusão para alunos com deficiência e de auxiliares de transporte escolar". Ainda segundo a vereadora, "profissionais contratados estariam sendo remanejados entre unidades escolares, mesmo após escolha de lotação conforme classificação no processo seletivo, sendo deslocados para locais distantes sem auxílio-transporte".
Funcionários
Em três requerimentos, Moises Pirulito pedia esclarecimentos sobre a "ausência de transporte escolar para alunos da região dos bairros da Chácaras Ingrid e Chácara Silvestre" e a "falta de auxiliares de sala para atendimento de estudantes" com TEA (Transtorno do Espectro Autista) na EMIEF Professora Marisa Lapido Barbosa.
Contratações
Em dois requerimentos, Douglas Carbonne pedia "esclarecimentos acerca das contratações realizadas" por meio do convênio. "Este vereador tem recebido inúmeras mensagens de candidatos aprovados no cargo de assistente de desenvolvimento infantil, relatando que estariam sendo convocados para ocupar o cargo de assistente de apoio inclusivo, mesmo sem possuir a qualificação específica exigida no edital para este último cargo", justificava o vereador, afirmando que essa situação "pode configurar desvio de finalidade, afronta ao princípio da vinculação ao edital e grave prejuízo pedagógico às crianças da rede municipal".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Sérgio, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias úteis quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.