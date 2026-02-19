Requerimento

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa quinta-feira (19) um total de sete requerimentos que solicitavam à Prefeitura e à Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté) informações sobre o convênio na área da educação.

A favor

Sete vereadores votaram a favor dos requerimentos: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos).