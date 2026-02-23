A morte do médico Eduardo Furquim Simão, de 35 anos, na noite de domingo (22), dentro do Hospital Municipal, em São José dos Campos, está sendo investigada pela Polícia Civil.

O profissional foi localizado desacordado na sala de conforto médico da unidade. Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, mas o óbito foi confirmado ainda no hospital.