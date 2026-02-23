A morte do médico Eduardo Furquim Simão, de 35 anos, na noite de domingo (22), dentro do Hospital Municipal, em São José dos Campos, está sendo investigada pela Polícia Civil.
O profissional foi localizado desacordado na sala de conforto médico da unidade. Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, mas o óbito foi confirmado ainda no hospital.
A ocorrência foi registrada preliminarmente como morte suspeita, de natureza não criminal (considerada, a princípio, como morte súbita sem causa determinante aparente).
Exames vão determinar causa da morte
A autoridade policial requisitou exame necroscópico e toxicológico para esclarecer as circunstâncias da morte. A investigação também inclui a análise de itens encontrados no local e eventual presença de substâncias específicas.
De acordo com o boletim de ocorrência, o médico foi encontrado com acesso venoso em um dos braços e duas seringas conectadas por torneira de duas vias. A sala estava às escuras no momento em que ele foi localizado por uma médica plantonista.
Ao perceber a ausência de resposta, a profissional iniciou manobras de reanimação ainda no alojamento e acionou apoio de outro médico. Segundo relato, não havia sinais aparentes de violência, e o ambiente não possuía controle efetivo de acesso.
Os profissionais que participaram do atendimento serão ouvidos como testemunhas.
Trajetória na Medicina
Formado pela Universidade de São Paulo (USP) em 2017, Eduardo cursava residência em anestesiologia no Hospital Municipal de São José e concluiria a especialização em 2026.
Ao longo da carreira, atuou como médico generalista em clínicas particulares e no pronto-socorro da Santa Casa de São José dos Campos, além de ter desenvolvido pesquisa científica no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), entre 2014 e 2016.
O estudo avaliava o estado nutricional de pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos à quimioterapia.
Nota oficial do hospital
Em nota, o Hospital Municipal lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos.
"O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família do médico, que sempre atuou com ética, responsabilidade e dedicação, sendo reconhecido pelo profissionalismo, respeito aos pacientes e compromisso com a assistência prestada na instituição", diz a nota.
Despedida
O velório aconteceu no Horto São Dimas, onde também foi realizado o sepultamento, às 16h30 desta segunda-feira (23), no Cemitério Horto São Dimas. Nas redes sociais, a mãe do médico relembrou mensagens publicadas na época da formatura, em 2017, destacando o orgulho pela conquista do filho na Medicina.