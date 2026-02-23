Embora o processo ainda não tenha chegado ao fim, a Promotoria do Patrimônio Público de São José dos Campos recomendou que a Prefeitura já se adapte à decisão do Tribunal de Justiça que considerou inconstitucional uma lei municipal de julho de 2023 que alterou o processo para promoção de servidores do município.

Na recomendação, a promotora Ana Cristina Ioriatti Chami solicitou que os editais de promoção de 2026 em diante já não prevejam o tempo em emprego público como critério de desempate. A promotora recomendou ainda o restabelecimento da ordem original de desempate (última avaliação; maior tempo de efetivo exercício no cargo/função pública — sem 'emprego público'; tempo sem progressão/promoção; dependentes; idade).