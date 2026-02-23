A idosa Marlene Ferreira Leite, conhecida como Dona Marlene, de 69 anos, perdeu os dois braços e uma das pernas após ser atacada por dois cães da raça pitbull na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Majestic, região leste de São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu em via pública, na Travessa Quatro. A vítima sofreu ferimentos gravíssimos, com múltiplas mordidas e lesões extensas.