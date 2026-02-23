A idosa Marlene Ferreira Leite, conhecida como Dona Marlene, de 69 anos, perdeu os dois braços e uma das pernas após ser atacada por dois cães da raça pitbull na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Majestic, região leste de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu em via pública, na Travessa Quatro. A vítima sofreu ferimentos gravíssimos, com múltiplas mordidas e lesões extensas.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia foram acionados para o resgate. Após estabilização inicial, Dona Marlene foi encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, onde passou por cirurgia. O estado de saúde é considerado grave.
Testemunhas tentaram impedir agressão
De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando a equipe chegou ao local, os animais já haviam sido contidos. Uma testemunha relatou que arremessou pedras para tentar afastar os cães, que continuavam atacando a vítima mesmo após ela cair no chão.
Os pitbulls foram localizados dentro da residência do proprietário, ao lado do terreno onde ocorreu o ataque.
Investigação e possíveis responsabilizações
O caso foi registrado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal de natureza gravíssima, devido à perda de membros. A perícia foi acionada e o responsável pelos cães foi identificado. As circunstâncias do ataque seguem sob investigação.
Leia mais: Dono de pitbulls é preso após ataque a idosa em São José