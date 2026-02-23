A DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté identificou e ouviu dois jovens, de 19 e 20 anos, que confessaram participação em um homicídio registrado no último dia 20 de fevereiro. A vítima foi brutalmente agredida e morreu no dia seguinte em decorrência dos ferimentos.

O crime ocorreu no bairro Bonfim. Segundo a Polícia Civil, o homem foi espancado após uma desavença com os suspeitos. O corpo foi abandonado nas proximidades de uma praça da região.