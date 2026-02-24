Um vídeo anexado ao processo que apura a morte da policial militar Gisele Alves Santana, 32 anos, mostra o marido dela, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, segurando uma arma contra sua própria cabeça após receber uma mensagem sobre o término do relacionamento.
Ambos estavam casados desde 2024 e viviam um relacionamento conturbado, segundo a família da policial. O casal morava em um apartamento na capital, onde os dois trabalhavam, e Neto ainda mantinha uma residência em São José dos Campos. Ele tem histórico de atuação no Vale do Paraíba -- já atuou em Taubaté e São José.
Gisele foi encontrada com um tiro na cabeça dentro do apartamento do casal, no bairro do Brás, região central de São Paulo. Ela foi socorrida e morreu na manhã de quarta-feira (18), após ser levada ao Hospital das Clínicas.
O vídeo de Neto segurando uma arma contra a própria cabeça tornou-se peça importante do mistério que ronda a morte de Gisele. O caso foi primeiro classificado como suicídio, mas depois reconfigurado para homicídio, em razão de novas evidências.
O laudo pericial é aguardado para esclarecer as circunstâncias da morte de Gisele e identificar se houve suicídio ou homicídio. O exame residuográfico será crucial nesse processo. Ele detecta vestígios de pólvora nas mãos através do uso de fita adesiva e reagentes químicos. Mesmo tentativas de lavar as mãos não eliminam completamente os vestígios.
Ambos os envolvidos tinham contato frequente com armas devido à profissão na polícia militar. Portanto, resultados positivos no teste residuográfico são esperados tanto para Gisele quanto para Neto. A trajetória da bala também será analisada minuciosamente pela perícia para entender a dinâmica dos fatos.
Banho após mulher ser baleada.
O boletim de ocorrência informa que Neto, contrariando orientação dos policiais, tomou banho após a esposa ter sido baleada. Ele justificou a medida dizendo que sabia que ficaria “por longo período fora” e que “precisaria deslocar-se a diversos locais”, motivo pelo qual tomou banho e trocou de roupa.
O documento também mostra que, dias antes de ser encontrada morta, Gisele enviou uma mensagem ao pai pedindo socorro. “Pai, vem me buscar porque eu não aguento mais a pressão”, escreveu, segundo relato da família.
Ela dizia que queria se separar de Neto e pediu para que o pai fosse buscá-la em casa. O registro policial diz que o pai tentou ir até o local, mas que Gisele mudou de ideia e disse que ainda estava conversando sobre o término do casamento.
Na única versão apresentada à polícia até agora, Neto relatou ter sugerido a separação enquanto conversava com a esposa no quarto antes dela ser encontrada morta na sala com um tiro na cabeça. A família contesta essa versão e aponta sinais de um relacionamento tumultuado entre o casal.
Segundo o tenente-coronel, ela teria se trancado no quarto enquanto ele foi tomar banho. Neto diz ter ouvido um barulho e depois encontrou a mulher caída no chão, com a arma em mãos e apresentando intenso sangramento.
Investigação e perícia.
A autoridade policial requisitou perícia no local, exames residuográficos (para detectar vestígios de pólvora nas mãos da vítima e do marido) e análise das imagens das câmeras de segurança do prédio.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde foram solicitados exames necroscópico e toxicológico. Os laudos devem esclarecer a trajetória do disparo, distância do tiro e demais elementos técnicos.
A Polícia Civil informou que aguarda a conclusão dos exames para definir oficialmente as circunstâncias da morte.