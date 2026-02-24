Um vídeo anexado ao processo que apura a morte da policial militar Gisele Alves Santana, 32 anos, mostra o marido dela, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, segurando uma arma contra sua própria cabeça após receber uma mensagem sobre o término do relacionamento.

Ambos estavam casados desde 2024 e viviam um relacionamento conturbado, segundo a família da policial. O casal morava em um apartamento na capital, onde os dois trabalhavam, e Neto ainda mantinha uma residência em São José dos Campos. Ele tem histórico de atuação no Vale do Paraíba -- já atuou em Taubaté e São José.