Quatro vereadores que integram a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo) protocolaram um projeto, na Câmara de Taubaté, que visa sustar os efeitos do decreto do prefeito que, em julho em 2025, alterou a forma de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida recebidos pelos servidores da Prefeitura.

O projeto tem como base o parecer emitido esse mês pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que se manifestou contra o ajuizamento de uma ação para questionar a constitucionalidade de trechos do Código de Administração de Taubaté que criaram a progressão por tempo de serviço. Trata-se do chamado anuênio, que amplia em 2% o vencimento dos servidores da Prefeitura a cada ano.