Atacada por pitbulls em São José dos Campos, uma idosa de 69 anos foi socorrida em estado gravíssimo após sofrer ferimentos extensos durante um ataque em via pública no bairro Majestic, na manhã desta segunda-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim da Polícia Civil, o filho informou que a vítima precisou amputar os dois braços e uma das pernas e passa por cirurgia. O estado é considerado grave.