Atacada por pitbulls em São José dos Campos, uma idosa de 69 anos foi socorrida em estado gravíssimo após sofrer ferimentos extensos durante um ataque em via pública no bairro Majestic, na manhã desta segunda-feira (23).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim da Polícia Civil, o filho informou que a vítima precisou amputar os dois braços e uma das pernas e passa por cirurgia. O estado é considerado grave.
O caso foi registrado na Travessa Quatro, no bairro Majestic, na região leste de São José dos Campos. A Polícia Militar relata que foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência descrita como “animal solto na via que havia atacado uma senhora”. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram equipes de resgate já mobilizadas e atendimento avançado em andamento por causa da gravidade das lesões.
A comunicação formal do caso na Polícia Civil ocorreu às 12h10, mas o boletim indica que o ataque foi atendido por volta de 10h24. A ocorrência ficou registrada como autoria conhecida, com identificação do responsável pelos cães no documento.
Como foi o ataque.
Conforme a narrativa oficial, a agressão ocorreu em via pública e envolveu dois cães da raça pitbull. Quando a equipe policial chegou, os animais já não estavam no local do ataque, mas foram localizados e contidos depois, dentro da residência do proprietário, “imediatamente ao lado do terreno onde ocorreu a agressão”, segundo o boletim.
Uma testemunha relatou à polícia que se deparou com a cena e, ao perceber que os cães continuavam atacando a vítima já caída, arremessou pedras para tentar afastá-los. O depoimento descreve que, mesmo quando atingidos, os animais retornavam contra a vítima e insistiam no ataque, até que foi possível cessar a agressão.
O boletim aponta que um policial, ao acessar o cenário, visualizou a vítima em estado gravíssimo, com lesões extensas e múltiplas mordidas. A descrição inclui segmento do braço com parte arrancada, além de avulsão do couro cabeludo e lesão em orelha, o que motivou atuação emergencial das equipes médicas avançadas.
O documento também registra informações sobre características dos cães: a narrativa menciona dois pitbulls e o boletim descreve ao menos um deles como bege com marrom.
Segundo a Polícia Civil, quando a PM chegou ao endereço, a idosa já recebia primeiros socorros por equipe do Samu e também pelo helicóptero Águia, devido ao quadro considerado gravíssimo. Após estabilização inicial, a vítima foi socorrida pelo Águia ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
Na atualização registrada no boletim, o filho da vítima informou que a mãe teve os dois braços e uma das pernas amputadas e que estava no centro cirúrgico, em estado grave.
Investigação.
Diante do contexto e da violência do fato, a autoridade policial determinou acionamento da perícia para exames de praxe e preservação técnica do cenário.
O boletim cita a necessidade de documentação e avaliação de elementos compatíveis com ataque animal, com objetivo de subsidiar a investigação e eventuais responsabilizações.
O caso foi registrado com as seguintes naturezas no boletim: omissão de cautela na guarda/condução de animais, lesão corporal, com indicação de gravidade por perda/inutilização de membro e deformidade permanente, e também praticar ato de abuso a animais.