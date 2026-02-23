Um médico de 35 anos que atuava no Hospital Municipal de São José dos Campos foi encontrado desacordado na sala de conforto médico, no começo da noite de domingo (22). Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, porém o óbito foi confirmado no local.

O profissional foi identificado como Eduardo Furquim Simão. As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil, que registrou o caso preliminarmente como morte suspeita, de natureza não criminal (morte súbita, sem causa determinante aparente).