O médico Eduardo Furquim Simão, 35 anos, foi encontrado morto no Hospital Municipal de São José dos Campos, no começo da noite de domingo (22). Ele estava desacordado na sala de conforto médico. Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, porém o óbito foi confirmado no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil, que registrou o caso preliminarmente como morte suspeita, de natureza não criminal (morte súbita, sem causa determinante aparente).