O médico Eduardo Furquim Simão, 35 anos, foi encontrado morto no Hospital Municipal de São José dos Campos, no começo da noite de domingo (22). Ele estava desacordado na sala de conforto médico. Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, porém o óbito foi confirmado no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil, que registrou o caso preliminarmente como morte suspeita, de natureza não criminal (morte súbita, sem causa determinante aparente).
A autoridade policial pediu exame necroscópico e toxicológico para determinar a causa da morte, além de aguardar o resultado da investigação, incluindo a análise dos itens encontrados no local e eventual presença de substâncias específicas.
Carreira.
Eduardo era formado pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), em 2017. Atualmente, era residente em anestesiologia no Hospital Municipal de São José.
Ele já havia trabalhado em clínicas particulares como médico generalista em consultas ambulatoriais, realizando também pequenos procedimentos. Entre dezembro de 2017 e abril de 2018, atuou no pronto-socorro com queixas de baixa e média complexidade na Santa Casa de São José dos Campos.
Também foi aluno de iniciação científica do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), de 2014 a 2016, pesquisando a avaliação do estado nutricional em pacientes diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço tratados com quimioterapia.
Ele terminava neste ano de 2026 a residência médica de anestesiologia no Hospital Municipal de São José dos Campos.
Homenagens da mãe.
Por conta da formatura de Eduardo em 2017, a mãe dele publicou uma mensagem nas redes sociais congratulando o filho. “Hoje foi um dia emocionante e feliz. Dia da colação de grau oficial de Medicina, turma 100 da USP. Meu filho Eduardo Furquim Simão já é oficialmente Dr.! Tenho muito orgulho por sua conquista. Que Deus te abençoe sempre, te conduza pelo caminho do bem. Te amo infinitamente”.
Em outubro de 2018, pelo Dia do Médico, ela voltou a parabenizar Eduardo: “Parabéns meu filho pelo dia do médico. Parabéns a todos os médicos e médicas que abraçaram essa linda profissão e se dedicam com amor e carinho. Fazer a diferença na vida de seus pacientes, mesmo diante de tantas dificuldades que enfrentam no seu dia a dia no exercício dessa linda profissão. Que Deus abençoe a todos”, escreveu ela.
Em nota, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com a família do médico, além de reconhecer a capacidade profissional de Eduardo.
Segundo a instituição, o médico “sempre atuou com ética, responsabilidade e dedicação, sendo reconhecido pelo profissionalismo, respeito aos pacientes e compromisso com a assistência prestada na instituição”.
O corpo do médico Eduardo será velado no Horto São Dimas e sepultado no Cemitério Horto São Dimas, às 16h30 desta segunda-feira (23).