Requerimento

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa quinta-feira (19) um requerimento que solicitava a realização, no mês de março, de uma audiência pública para discutir "a violência contra a mulher no município". Dois requerimentos com a mesma proposta já haviam sido rejeitados nos dias 3 e 10 desse mês.

A favor

Nessa quinta-feira, sete vereadores votaram a favor do requerimento: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Carbonne, Isaac e Talita eram os autores do requerimento.