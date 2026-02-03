Requerimento
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) um requerimento que solicitava a realização, no mês de março, de uma audiência pública para discutir "a violência contra a mulher no município".
A favor
Oito vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Isaac e Talita eram os autores do requerimento.
Contra
Outros nove vereadores votaram contra: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União Brasil), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Edson Oliveira (PSD) não estava na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), votaria apenas em caso de empate.
Projeto
No requerimento, Isaac e Talita alegavam que está em tramitação na Câmara o projeto "que institui o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, instrumento de suma importância para o combate a esse grave problema no âmbito do município".
Parado
O projeto foi protocolado em dezembro de 2024 pelo então prefeito José Saud (PP). A proposta, no entanto, está parada desde março de 2025 no gabinete de Alberto Barreto, relator do texto na Comissão de Justiça. Ao longo de 2025, Barreto foi o líder do governo na Câmara.