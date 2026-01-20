A Prefeitura de Taubaté irá vender 16 terrenos espalhados pela cidade por R$ 3,831 milhões. Os leilões, realizados pela internet, foram concluídos nessa terça-feira (20).

Foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência. Os terrenos tinham lances mínimos entre R$ 128 mil e R$ 258 mil, somando R$ 2,922 milhões. Todos foram arrematados com lances acima do mínimo. Com isso, a Prefeitura arrecadará R$ 908 mil a mais.