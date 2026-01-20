A Prefeitura de Taubaté irá vender 16 terrenos espalhados pela cidade por R$ 3,831 milhões. Os leilões, realizados pela internet, foram concluídos nessa terça-feira (20).
Foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência. Os terrenos tinham lances mínimos entre R$ 128 mil e R$ 258 mil, somando R$ 2,922 milhões. Todos foram arrematados com lances acima do mínimo. Com isso, a Prefeitura arrecadará R$ 908 mil a mais.
Para conferir a relação de imóveis leiloados, clique aqui. Para conferir os lances apresentados, clique aqui.
Segundo a Prefeitura, "os valores arrecadados com o leilão serão utilizados para a quitação de dívidas". O município alegou ainda que, "além da arrecadação, a medida visa reduzir os gastos de recursos públicos com a manutenção de propriedades que não são utilizadas pelo poder público".
Leilões.
Em abril de 2025, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas apenas 19 leilões foram realizados até agora.
Em dezembro, a Prefeitura havia tentado vender outros três imóveis, mas nenhum lance foi apresentado. Os leilões fracassados foram da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos e de dois terrenos no loteamento São Felix do Cataguá.
Nesses casos, a Prefeitura afirmou que irá fazer novas tentativas de leilão, mas ainda não divulgou se manterá a pedida mínima ou irá reavaliar o valor dos imóveis.