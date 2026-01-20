Fim do pesadelo.
Após três dias desaparecido, o motorista Felipe Bernardes Ramos, 36 anos, de São José dos Campos, foi encontrado com vida na madrugada desta terça-feira (20).
Motorista da Santa Casa de São José, Felipe estava desaparecido desde o fim da tarde de sábado, quando levou funcionários do hospital para casa, no bairro Santa Inês.
Até o momento, não foram revelados detalhes do paradeiro de Felipe.
Segundo os familiares, Felipe havia desaparecido por volta das 18h30 de sábado. Ele conduzia uma Chevrolet Spin prata, placa ENE-6790, e usava uniforme da Santa Casa.
Em um apelo emocionado nas redes sociais, a mãe, Maria Santana Ramos Bernardes, escreveu: “Estamos desesperados por notícias do Felipe”. A mensagem rapidamente se espalhou, mobilizando amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade.
Descrito como um homem alegre, trabalhador e de bom coração, Felipe é casado e tem filhos.