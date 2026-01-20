Fim do pesadelo.

Após três dias desaparecido, o motorista Felipe Bernardes Ramos, 36 anos, de São José dos Campos, foi encontrado com vida na madrugada desta terça-feira (20).

Motorista da Santa Casa de São José, Felipe estava desaparecido desde o fim da tarde de sábado, quando levou funcionários do hospital para casa, no bairro Santa Inês.