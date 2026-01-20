20 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Adeus, Robinho: comerciante de São José morre após cair da escada

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Robson Machado Barbosa, o Robinho, tinha 50 anos de idade
Robson Machado Barbosa, o Robinho, tinha 50 anos de idade

O comerciante Robson Machado Barbosa, 50 anos, de São José dos Campos, morreu nessa segunda-feira (19) após cair de uma escada enquanto realizava uma atividade doméstica. Ele estava em uma residência de Jacareí quando ocorreu o acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo familiares, Robson estava sozinho na casa quando caiu da escada. Por causa disso, ele não foi socorrido. O comerciante foi encontrado horas depois, já morto.

“Ele é meu tio. Ele caiu da escada e não foi socorrido, só descobrimos horas depois, pois ele morava sozinho”, disse Daniele Barbosa em comentário nas redes sociais.

O corpo do comerciante foi velado na Urbam e enterrado no Cemitério Colônia Paraíso, em São José dos Campos, no começo da tarde desta terça-feira (20).

Carinhosamente chamado de Robinho, o comerciante era muito conhecido em São José dos Campos por ter sido dono do restaurante Futbar, no Jardim Paulista. Por sua paixão pelo futebol, ele era apelidado de “Palmeirense”.

A notícia da morte causou comoção entre amigos, clientes e moradores da região, que utilizavam o estabelecimento como ponto de encontro tradicional.

“Meu Deus. Eu o conheci quando trabalhava na marcenaria do Rodrigo Tigrão. Desde 2012 que almoço no Futbar. Triste demais”, diz mensagem nas redes sociais. “Poxa eu o conhecia. Já fui almoçar diversas vezes no restaurante. Meus sentimentos à família”.

Lincon Barbosa comentou: “Grande Robinho, descanse em paz. Parmera, alegre esse céu com sua risada e solte bastante foguete… Avanti Palestra”.

Jacque Martins escreveu: “Meus sentimentos, Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos, descanse em paz, Robinho”.

“Homem bom, seu Robson muitas vezes matou minha fome, ele é a esposa dele, no momento difícil da minha vida, nunca vou esquecer. Deus o tenha em um bom lugar, meus sentimentos à família”, disse Marcos Bento.

“Que notícia tão triste… Cada vez que íamos ao Futbar, éramos recebidos com tanta alegria, sempre com um sorriso no rosto e uma atenção que fazia a gente se sentir em casa. Essas lembranças ficam. Que Deus o receba de braços abertos e conforte, com amor e força, o coração de todos os familiares e amigos”, afirmou Cleide Gomes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários