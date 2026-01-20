O comerciante Robson Machado Barbosa, 50 anos, de São José dos Campos, morreu nessa segunda-feira (19) após cair de uma escada enquanto realizava uma atividade doméstica. Ele estava em uma residência de Jacareí quando ocorreu o acidente.
Segundo familiares, Robson estava sozinho na casa quando caiu da escada. Por causa disso, ele não foi socorrido. O comerciante foi encontrado horas depois, já morto.
“Ele é meu tio. Ele caiu da escada e não foi socorrido, só descobrimos horas depois, pois ele morava sozinho”, disse Daniele Barbosa em comentário nas redes sociais.
O corpo do comerciante foi velado na Urbam e enterrado no Cemitério Colônia Paraíso, em São José dos Campos, no começo da tarde desta terça-feira (20).
Carinhosamente chamado de Robinho, o comerciante era muito conhecido em São José dos Campos por ter sido dono do restaurante Futbar, no Jardim Paulista. Por sua paixão pelo futebol, ele era apelidado de “Palmeirense”.
A notícia da morte causou comoção entre amigos, clientes e moradores da região, que utilizavam o estabelecimento como ponto de encontro tradicional.
“Meu Deus. Eu o conheci quando trabalhava na marcenaria do Rodrigo Tigrão. Desde 2012 que almoço no Futbar. Triste demais”, diz mensagem nas redes sociais. “Poxa eu o conhecia. Já fui almoçar diversas vezes no restaurante. Meus sentimentos à família”.
Lincon Barbosa comentou: “Grande Robinho, descanse em paz. Parmera, alegre esse céu com sua risada e solte bastante foguete… Avanti Palestra”.
Jacque Martins escreveu: “Meus sentimentos, Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos, descanse em paz, Robinho”.
“Homem bom, seu Robson muitas vezes matou minha fome, ele é a esposa dele, no momento difícil da minha vida, nunca vou esquecer. Deus o tenha em um bom lugar, meus sentimentos à família”, disse Marcos Bento.
“Que notícia tão triste… Cada vez que íamos ao Futbar, éramos recebidos com tanta alegria, sempre com um sorriso no rosto e uma atenção que fazia a gente se sentir em casa. Essas lembranças ficam. Que Deus o receba de braços abertos e conforte, com amor e força, o coração de todos os familiares e amigos”, afirmou Cleide Gomes.