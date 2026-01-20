A casa ocupada pela família de Gustavo Pissardo ainda gera medo em São José dos Campos. Foi nesse imóvel que Gustavo matou os pais e a irmã, em setembro de 1994. Mais de três décadas depois, há pessoas que não entram no imóvel, que virou um ponto comercial.
A casa ampla e confortável no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos, foi palco de um dos crimes mais sinistros do país, quando o então estudante de 21 anos matou os pais e a irmã a tiros. Ele depois dirigiu por 140 quilômetros até Campinas e matou os avós. Os crimes ocorreram entre os dias 29 e 30 de setembro de 1994, há 31 anos.
Depois de matar os avós, Gustavo voltou para a casa onde os familiares estavam mortos e convidou a namorada para passar o final de semana na praia, em Caraguatatuba. Na semana seguinte, de volta a São José, ele foi preso pela polícia e anos depois condenado a 42 anos de prisão pelo crime bárbaro.
Mais de três décadas após o crime, Gustavo tem 52 anos e vive em Sorocaba, onde cumpria a pena em regime aberto desde 2014. Ele havia progredido para o regime semiaberto em 2008, após algumas negativas da Justiça. O término da pena estava previsto para 2033, mas ela foi extinta em maio de 2025, quando a Justiça paulista considerou cumprida integralmente a pena de Gustavo.
Casa que dá medo
Enquanto Gustavo mudou de cidade e tenta viver outra vida, a casa onde o crime aconteceu ainda desperta interesse e provoca arrepios de medo em moradores de São José, além de indagações sobre os motivos que levaram o então pacato estudante a dar cabo dos familiares de forma cruel.
“Conhecia a família. Eu era pequena e morava na mesma avenida que eles. Até hoje me perguntou porque ele fez isso”, escreveu Ellen Lessa em comentário nas redes sociais.
“Passando em frente ao local, comentei com minha família sobre o ocorrido, não tem como esquecer tanta crueldade”, disse Danielle.
Tiara Ristori admitiu: “Aquela casa ainda me dá arrepios”. Comentário parecido fez Maria Santos: “Sei que não tem nada a ver e que já se passaram tantos anos, mas eu não entro naquela casa nem morta”.
OVALE apurou que a casa ficou um tempo fechada, depois do crime e das investigações, em razão de ninguém se interessar pelo imóvel, justamente por causa das mortes ocorridas ali.
Com o passar do tempo, o caso foi sendo esquecido e a casa foi ocupada por diversos estabelecimentos comerciais, perdendo as características da moradia da família de Gustavo Pissardo.
“Lembro muito bem, muito triste, repercutiu muito na cidade. O local da residência ficou fechado por muitos anos, passou a ser ponto comercial, algumas pessoas diziam que pelo fato do crime nada daria certo lá, e já funcionou até uma clínica para pets”, contou Juarez Luiz.