A casa ocupada pela família de Gustavo Pissardo ainda gera medo em São José dos Campos. Foi nesse imóvel que Gustavo matou os pais e a irmã, em setembro de 1994. Mais de três décadas depois, há pessoas que não entram no imóvel, que virou um ponto comercial.

A casa ampla e confortável no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos, foi palco de um dos crimes mais sinistros do país, quando o então estudante de 21 anos matou os pais e a irmã a tiros. Ele depois dirigiu por 140 quilômetros até Campinas e matou os avós. Os crimes ocorreram entre os dias 29 e 30 de setembro de 1994, há 31 anos.