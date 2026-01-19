Dois cursos de medicina no Vale do Paraíba não alcançaram pontuação considerada satisfatória na primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), cujo resultado foi divulgado pelos ministérios da Educação (MEC) e da Saúde nesta segunda-feira (19).

No geral, 99 cursos de medicina no país tiveram pontuação considerada insuficiente. As instituições poderão ser punidas após apresentarem a defesa e tentar justificar o desempenho, antes de sofrer a medida cautelar. Os cursos têm 30 dias para apresentar suas defesas.