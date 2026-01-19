19 de janeiro de 2026
MORTE SÚBITA

ATENÇÃO: Homem deita na rua e morre na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Local da ocorrência em São José
Um homem de 41 anos foi encontrado morto em via pública na região sul de São José dos Campos, na noite de domingo (18). De acordo com o boletim de ocorrência, ele conversava quando se deitou no chão e aparentemente desmaiou. O óbito foi constatado pela equipe do Samu. A morte é investigada pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita e morte súbita, sem causa aparente. A vítima foi identificada como Genaro Rangel Filho.

A Polícia Militar foi acionada para verificação de indivíduo caído em via pública na avenida Benedito Bento, no Jardim Morumbi, na região sul de São José.

Chegado ao local, os policiais verificaram que o homem conversava com populares e, em certo momento, deitou-se. Ao que parece, desmaiou.

O atendimento do Samu foi chamado e os socorristas constataram o óbito de Genaro no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo não apresentava indícios de violência.

A Polícia Civil foi acionada para local de morte suspeita. A polícia científica também esteve no local.

O corpo foi enviado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José para exames e determinar a causa da morte.

