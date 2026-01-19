Um homem de 41 anos foi encontrado morto em via pública na região sul de São José dos Campos, na noite de domingo (18). De acordo com o boletim de ocorrência, ele conversava quando se deitou no chão e aparentemente desmaiou. O óbito foi constatado pela equipe do Samu. A morte é investigada pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita e morte súbita, sem causa aparente. A vítima foi identificada como Genaro Rangel Filho.