A Prefeitura de Taubaté tem, atualmente, uma dívida de R$ 334 milhões com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté). O débito foi contraído nos últimos sete anos, período que engloba as gestões dos ex-prefeitos Ortiz Junior (Cidadania) e José Saud (PP), e do atual prefeito, Sérgio Victor (Novo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O levantamento sobre o valor total da dívida foi feito pela reportagem com base em 10 novos acordos de parcelamento e reparcelamento de dívidas registrados pela Prefeitura entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 no Cadprev (Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social), do Ministério da Previdência Social.