Vídeo mostra o crime que matou a jovem de 19 anos em São José dos Campos e baleou um motociclista de 20 anos, na noite de segunda-feira (12). As imagens mostram a perseguição do atirador aos dois jovens na moto. O vídeo foi divulgado pela página Olho Vivo do Vale.

A vítima foi identificada como Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos. Ela foi morta a tiros após briga de trânsito em São José dos Campos.