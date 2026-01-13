Devido a atrasos no cronograma, o contrato para a realização de obras viárias na região da Avenida Sebastião Gualberto, em São José dos Campos, será prorrogado por cinco meses.
Iniciadas em 22 de janeiro de 2024, as obras tinham previsão de entrega para a próxima semana, no dia 21, mas alcançaram apenas 53,78% até agora, segundo medição feita no último dia 5.
Questionada pela reportagem nessa terça-feira (13), a Prefeitura afirmou que o processo de aditamento do prazo já está em trâmite. "Os impactos no prazo originalmente previstos são decorrentes de interferências com as redes da Sabesp e da Comgás, ocorrência de chuvas em momentos de execução de terraplenagem e pavimentação e ainda trâmites administrativos e judiciais para liberação de áreas interferentes", justificou o município.
Inicialmente, o pacote de obras custaria R$ 79,8 milhões, mas em agosto passado o valor foi reajustado para R$ 82,3 milhões.
Obra.
A Avenida Sebastião Gualberto é o principal acesso às regiões norte e leste da cidade. Inicialmente, na campanha de 2020, o então prefeito Felicio Ramuth (PSD) prometeu "fazer o projeto para o rebaixamento da linha do trem na Avenida Sebastião Gualberto" para integrar a região central ao Parque da Cidade, mas a proposta foi abortada posteriormente.
Em abril de 2023, já no governo Anderson Farias (PSD), a Prefeitura anunciou que o pacote de obras custaria até R$ 200 milhões. Mas, até a licitação ser aberta, em agosto daquele ano, o projeto acabou desidratado. As obras que deixaram de integrar o pacote foram: demolição e reconstrução do Viaduto dos Expedicionários e suas alças de acesso às avenidas Sebastião Gualberto e São José; demolições e construção de alça de retorno da Avenida Rui Barbosa para a Avenida Olívio Gomes; e readequação das alças de retorno do viaduto Professor Everardo Passos.
Das obras que permaneceram no pacote, uma consiste na criação de uma terceira faixa de rolamento em ambos os sentidos da via e da Avenida João Marson até o cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek. Um túnel de cerca de 100 metros será construído embaixo da Avenida Sebastião Gualberto, ligando a Avenida Teotônio Vilela à região norte. O Anel Viário terá uma faixa de acomodação para acesso direto ao túnel.
Também será construído um viaduto de cerca de 260 metros de extensão, que vai ligar as avenidas João Marson e Florestan Fernandes (Anel Viário) no sentido região sul. A Sebastião Gualberto ganhará uma nova alça de acesso que ligará a via à Avenida Olivo Gomes, o que eliminará a necessidade de conversão pela Rua Sebastião Felício, um dos trechos de congestionamento.
Comentários
1 Comentários
-
Joel de oliveira 2 dias atrásBeleza se ficar pronto antes da eleição de 2028 já estará bom demais...