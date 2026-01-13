Devido a atrasos no cronograma, o contrato para a realização de obras viárias na região da Avenida Sebastião Gualberto, em São José dos Campos, será prorrogado por cinco meses.

Iniciadas em 22 de janeiro de 2024, as obras tinham previsão de entrega para a próxima semana, no dia 21, mas alcançaram apenas 53,78% até agora, segundo medição feita no último dia 5.