A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (9), em primeira discussão, os projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autorizam o município a parcelar e reparcelar, em até 25 anos, as dívidas contraídas com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) nas últimas quatro gestões (incluindo a atual), que somam R$ 311 milhões.
Dos 19 vereadores, 11 votaram a favor dos projetos: Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Jessé Silva (Podemos), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).
Outros cinco vereadores votaram contra as propostas: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Alberto Barreto (PRD) e Moises Pirulito (PL) não estavam na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), votaria apenas em caso de empate.
Os projetos ainda passarão por segunda votação antes de seguir para sanção do prefeito. Antes da aprovação dos textos, a Câmara havia rejeitado o pedido da oposição para que fosse realizada uma audiência pública para debater as propostas. Nesse caso, a votação foi invertida: os vereadores que votaram a favor dos projetos, votaram contra a realização da audiência pública, e vice-versa.
Previdência.
O primeiro dos projetos autoriza a Prefeitura a parcelar e reparcelar, em até 25 anos, as dívidas contraídas com o instituto entre 2010 e o fim de 2024, período que engloba os governos dos ex-prefeitos Roberto Peixoto, Ortiz Junior (Cidadania) e José Saud (PP).
Segundo o município, as dívidas que serão reparceladas (de 2010 a agosto de 2024) somam R$ 265 milhões, e as dívidas que serão parceladas (de setembro a dezembro de 2024), somam R$ 23 milhões.
O segundo projeto autoriza a Prefeitura a parcelar em três anos a dívida contraída com o instituto desde setembro de 2025. Apenas entre setembro e novembro desse ano, o governo Sérgio deixou de repassar R$ 23 milhões ao IPMT. Esse montante ainda poderá aumentar até a assinatura do acordo de parcelamento.