Atendendo a decisão judicial, o presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria (União), determinou nessa sexta-feira (19) que sejam encaminhados para análise da Comissão de Saúde, Trabalho, Seguridade Social e Servidor Público os dois projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autorizam o município a parcelar e reparcelar, em até 25 anos, as dívidas contraídas com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) nas últimas quatro gestões (incluindo a atual), que somam R$ 311 milhões.

A medida foi tomada por Richardson após a Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Câmara, se manifestar a favor do cumprimento da decisão judicial.