Um jovem de cerca de 20 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (13), em Taubaté. O crime aconteceu por volta das 11h40, na rua Projetada 3, no bairro São Gonçalo. A vítima foi identificada como Gustavo.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área logo após o crime. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para a realização da perícia e coleta de dados que irão auxiliar nas investigações.