Um jovem de cerca de 20 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (13), em Taubaté. O crime aconteceu por volta das 11h40, na rua Projetada 3, no bairro São Gonçalo. A vítima foi identificada como Gustavo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área logo após o crime. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para a realização da perícia e coleta de dados que irão auxiliar nas investigações.
Ao menos quatro disparos de arma de fogo foram ouvidos no local do crime. Um dos tiros teria atingido a cabeça do jovem. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica completa do crime e nem sobre suspeitos.
Testemunhas relataram que o autor chegou usando o capuz de uma blusa de frio, enquanto a vítima conversava com amigos, e efetuou os disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.