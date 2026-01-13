A Polícia Civil identificou o suspeito de ter matado a jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, e baleado o marido dela, de 20 anos, após uma briga de trânsito na região central de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12). O caso chocou a cidade.
O homem foi identificado como João Victor Cintra de Jesus, 26 anos, que dirigia uma moto e envolveu-se em uma briga de trânsito com o marido de Jaqueline, que também estava de moto juntamente com a jovem assassinada.
Após o crime, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) passaram a patrulhar a região para encontrar o autor os disparos. João Victor foi localizado no bairro Altos de Santana, na zona norte. Segundo a PM, o suspeito confessou a prática do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, João Victor foi indiciado por homicídio consumado (morte de Jaqueline) e tentado (tiros no marido da vítima), além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os delitos são inafiançáveis. A autoridade policial pediu a conversação da prisão em flagrante de João Victor em preventiva. OVALE procura a defesa do indiciado para se manifestar. O espaço segue aberto.
A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será investigada pelo 1º Distrito Policial. O registro aponta que a briga de trânsito começou nas imediações da avenida Nelson D’Ávila, na região central. A confirmação veio da mulher de João Victor, arrolada como testemunha no boletim de ocorrência.
Ela relatou que a briga de trânsito evoluiu para uma discussão verbal que se seguiu até a residência dela, na área do Jardim Bela Vista. Após chegar em casa, ela disse que ouviu disparos, mas não presenciou quem efetuou os tiros.
Questionada, ela afirmou não saber que o marido possuía uma arma. Posteriormente, declarou acreditar que ele teria sido o autor dos disparos. Em contato telefônico, o suspeito lamentou o ocorrido, confessou o crime e alegou legítima defesa.
Quando a Polícia Militar chegou à rua Doutor Gaspar Resende, no Jardim Bela Vista, encontrou Jaqueline caída no chão, já sem sinais vitais. Ela foi identificada como passageira da moto. Perto da calçada, o motociclista estava consciente, mas ferido no abdômen por disparo de arma de fogo. Ele perguntava insistentemente sobre a esposa.
O motociclista foi socorrido ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde permaneceu internado em estado grave e deveria passar por procedimento cirúrgico.
João Victor foi capturado pela Polícia Militar e levado à CPJ, onde a ocorrência foi apresentada como flagrante. A arma supostamente usada no crime não foi localizada até a finalização do boletim, segundo a Polícia Civil, que acionou perícia e equipes especializadas para atender a ocorrência.
A investigação segue para esclarecer a dinâmica dos tiros, a motivação e a responsabilidade criminal no caso da briga de trânsito em São José dos Campos.
O suspeito permaneceu preso e deve passar por audiência de custódia, etapa em que o Judiciário avalia a legalidade da prisão e as condições em que ela ocorreu.