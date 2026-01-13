A Polícia Civil identificou o suspeito de ter matado a jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, e baleado o marido dela, de 20 anos, após uma briga de trânsito na região central de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12). O caso chocou a cidade.

O homem foi identificado como João Victor Cintra de Jesus, 26 anos, que dirigia uma moto e envolveu-se em uma briga de trânsito com o marido de Jaqueline, que também estava de moto juntamente com a jovem assassinada.