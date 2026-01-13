Foi identificada como Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, a jovem morta a tiros após briga de trânsito em São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12).

A perseguição acabou com tiros no Jardim Bela Vista. Jaqueline morreu e um motociclista de 20 anos ficou ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal, na Vila Industrial.