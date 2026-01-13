Foi identificada como Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, a jovem morta a tiros após briga de trânsito em São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A perseguição acabou com tiros no Jardim Bela Vista. Jaqueline morreu e um motociclista de 20 anos ficou ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal, na Vila Industrial.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a briga de trânsito em São José dos Campos teria começado nas imediações da avenida Nelson D’Ávila, na região central. A discussão evoluiu e, em seguida, houve perseguição até a área do Jardim Bela Vista, onde foram ouvidos diversos disparos.
Quando a Polícia Militar chegou à rua Doutor Gaspar Resende, no Jardim Bela Vista, encontrou uma mulher caída no chão, já sem sinais vitais. Jaqueline foi identificada como a passageira de uma moto. Perto da calçada, o motociclista, de 20 anos, estava consciente, mas ferido no abdômen por disparo de arma de fogo e perguntava insistentemente sobre a companheira.
O rapaz foi socorrido ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde permaneceu internado e deveria passar por procedimento cirúrgico, segundo o registro policial.
Uma testemunha – a esposa do atirador –, segundo o boletim de ocorrência, foi ouvida pelos policiais e relatou que a confusão começou como briga de trânsito em São José dos Campos perto do Habib’s, na avenida Nelson D’Ávila. Ainda segundo o relato, a discussão verbal seguiu até a residência. Após a chegada, a testemunha disse ter ouvido os disparos, mas afirmou não ter presenciado quem atirou.
Suspeito
O boletim também informa que o suspeito teria feito contato por telefone, lamentado o ocorrido, confessado os disparos e alegado legítima defesa.
O suspeito, de 26 anos, foi capturado pela Polícia Militar e levado à CPJ, onde a ocorrência foi apresentada como flagrante. O caso foi registrado como homicídio consumado, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. A arma supostamente usada no crime não foi localizada até a finalização do boletim, segundo a Polícia Civil.
A Polícia Civil acionou perícia e equipes especializadas para atender a ocorrência. A investigação segue para esclarecer a dinâmica dos tiros, a motivação e a responsabilidade criminal no caso da briga de trânsito em São José dos Campos.
O suspeito permaneceu preso e deve passar por audiência de custódia, etapa em que o Judiciário avalia a legalidade da prisão e as condições em que ela ocorreu.