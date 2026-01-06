Carnês
A Prefeitura de São José dos Campos começa a distribuir nessa semana 280 mil mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026, que também incluem a taxa de lixo e as contribuições para segurança, iluminação pública e manutenção de logradouros.
Distribuição
Deste total, 234 mil serão entregues pelos Correios, que também entregará 12 mil cartas para contribuintes isentos. Outros 34,7 mil carnês serão encaminhados por e-mail para as pessoas que solicitaram o recebimento desta forma.
Dúvidas
No site da Prefeitura há uma página específica com todas as informações do IPTU 2026. Também é possível tirar dúvidas nos Postos de Atendimento, pelos telefones 156 e (12) 3042-2799, ou pelo e-mail iptu@sjc.sp.gov.br.
Pagamento
Os contribuintes podem pagar o IPTU 2026, a taxa de lixo e as contribuições numa única parcela, com desconto de 7,5%, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, ou parcelar em até 10 vezes (sem desconto), entre os meses de fevereiro e novembro.
IPTU
No caso do IPTU, após revisão da planta genérica de valores imobiliários, o imposto poderá aumentar até 30% em 2026.
Taxa de lixo
Com relação à taxa de lixo, o tributo terá aumento de até 226% em 2026.
Luz/segurança
Já com relação à taxa de luz, que foi criada em 2014, a partir de 2026 haverá uma cobrança adicional relacionada à segurança pública. Para residências, a mudança representará uma cobrança mensal adicional que irá variar de R$ 0,86 a R$ 3,45. Para comércios, de R$ 8,64 a R$ 215,80.