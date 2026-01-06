Carnês

A Prefeitura de São José dos Campos começa a distribuir nessa semana 280 mil mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026, que também incluem a taxa de lixo e as contribuições para segurança, iluminação pública e manutenção de logradouros.

Distribuição

Deste total, 234 mil serão entregues pelos Correios, que também entregará 12 mil cartas para contribuintes isentos. Outros 34,7 mil carnês serão encaminhados por e-mail para as pessoas que solicitaram o recebimento desta forma.