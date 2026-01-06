06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRIBUTOS MAIS CAROS

São José inicia distribuição de 280 mil carnês de IPTU e taxas

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Tributos, que ficarão mais caros esse ano, poderão ser pagos entre fevereiro e novembro
Tributos, que ficarão mais caros esse ano, poderão ser pagos entre fevereiro e novembro

Carnês
A Prefeitura de São José dos Campos começa a distribuir nessa semana 280 mil mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026, que também incluem a taxa de lixo e as contribuições para segurança, iluminação pública e manutenção de logradouros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Distribuição
Deste total, 234 mil serão entregues pelos Correios, que também entregará 12 mil cartas para contribuintes isentos. Outros 34,7 mil carnês serão encaminhados por e-mail para as pessoas que solicitaram o recebimento desta forma.

Dúvidas
No site da Prefeitura há uma página específica com todas as informações do IPTU 2026. Também é possível tirar dúvidas nos Postos de Atendimento, pelos telefones 156 e (12) 3042-2799, ou pelo e-mail iptu@sjc.sp.gov.br.

Pagamento
Os contribuintes podem pagar o IPTU 2026, a taxa de lixo e as contribuições numa única parcela, com desconto de 7,5%, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, ou parcelar em até 10 vezes (sem desconto), entre os meses de fevereiro e novembro.

IPTU
No caso do IPTU, após revisão da planta genérica de valores imobiliários, o imposto poderá aumentar até 30% em 2026.

Taxa de lixo
Com relação à taxa de lixo, o tributo terá aumento de até 226% em 2026.

Luz/segurança
Já com relação à taxa de luz, que foi criada em 2014, a partir de 2026 haverá uma cobrança adicional relacionada à segurança pública. Para residências, a mudança representará uma cobrança mensal adicional que irá variar de R$ 0,86 a R$ 3,45. Para comércios, de R$ 8,64 a R$ 215,80.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários