Calendário
A Prefeitura de São José dos Campos definiu o calendário de vencimentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), da taxa de lixo e da taxa de luz/segurança para 2026. Todos esses tributos terão aumento no ano que vem.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Datas
O pagamento em parcela única poderá ser feito entre 9 e 13 de fevereiro. Já o pagamento em 10 parcelas será feito entre fevereiro (dias 9 a 13) e novembro (de março a novembro, o vencimento será no dia 10).
IPTU
No caso do IPTU, após revisão da planta genérica de valores imobiliários, o imposto poderá aumentar até 30% em 2026.
Taxa de lixo
Com relação à taxa de lixo, o tributo terá aumento de até 226% a partir de janeiro de 2026.
Luz/segurança
Já com relação à taxa de luz, que foi criada em 2014, a partir de 2026 haverá uma cobrança adicional relacionada à segurança pública. Para residências, a mudança representará uma cobrança mensal adicional que irá variar de R$ 0,86 a R$ 3,45. Para comércios, de R$ 8,64 a R$ 215,80.