Calendário

A Prefeitura de São José dos Campos definiu o calendário de vencimentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), da taxa de lixo e da taxa de luz/segurança para 2026. Todos esses tributos terão aumento no ano que vem.

Datas

O pagamento em parcela única poderá ser feito entre 9 e 13 de fevereiro. Já o pagamento em 10 parcelas será feito entre fevereiro (dias 9 a 13) e novembro (de março a novembro, o vencimento será no dia 10).