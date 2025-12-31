31 de dezembro de 2025
Mais caros, IPTU e taxas poderão ser pagos em 10 parcelas em SJC

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Adenir Britto/PMSJC
Calendário divulgado pela Prefeitura definiu que o pagamento dos tributos poderá ser feito entre os meses de fevereiro e novembro de 2026
Calendário divulgado pela Prefeitura definiu que o pagamento dos tributos poderá ser feito entre os meses de fevereiro e novembro de 2026

Calendário
A Prefeitura de São José dos Campos definiu o calendário de vencimentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), da taxa de lixo e da taxa de luz/segurança para 2026. Todos esses tributos terão aumento no ano que vem.

Datas
O pagamento em parcela única poderá ser feito entre 9 e 13 de fevereiro. Já o pagamento em 10 parcelas será feito entre fevereiro (dias 9 a 13) e novembro (de março a novembro, o vencimento será no dia 10).

IPTU
No caso do IPTU, após revisão da planta genérica de valores imobiliários, o imposto poderá aumentar até 30% em 2026.

Taxa de lixo
Com relação à taxa de lixo, o tributo terá aumento de até 226% a partir de janeiro de 2026.

Luz/segurança
Já com relação à taxa de luz, que foi criada em 2014, a partir de 2026 haverá uma cobrança adicional relacionada à segurança pública. Para residências, a mudança representará uma cobrança mensal adicional que irá variar de R$ 0,86 a R$ 3,45. Para comércios, de R$ 8,64 a R$ 215,80.

