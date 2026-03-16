O motociclista de 47 anos que morreu após colidir frontalmente contra um ônibus em Guaratinguetá, na manhã desta segunda-feira (16), foi identificado como Ricardo Alexandre Ferreira Marzano.
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O caso aconteceu na estrada vicinal Tancredo Neves, por volta das 6h40. A estrada é a principal ligação com o bairro das Pedrinhas e o acesso ao Gomeral, região turística na zona rural do município.
Ricardo conduzia uma motocicleta quando colidiu no ônibus do transporte coletivo (foto abaixo). Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O ônibus era conduzido por uma motorista de 36 anos.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e empenhou a USA (Unidade de Suporte Avançado) para realizar o atendimento da ocorrência.
No entanto, os socorristas encontraram o motociclista já em óbito, vítima de colisão frontal com o ônibus. A cena foi preservada e o caso seguiu com a Polícia Científica.
Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que será investigada. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.