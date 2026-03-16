O motociclista de 47 anos que morreu após colidir frontalmente contra um ônibus em Guaratinguetá, na manhã desta segunda-feira (16), foi identificado como Ricardo Alexandre Ferreira Marzano.

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O caso aconteceu na estrada vicinal Tancredo Neves, por volta das 6h40. A estrada é a principal ligação com o bairro das Pedrinhas e o acesso ao Gomeral, região turística na zona rural do município.